Rottweil Hilfe bei ungebetenen Gästen

Zwei Tage volles Programm

Der Kreisjägermeister nennt als Beispiel Marder, die sich auf dem Dachboden eines Wohnhauses eingenistet haben. Wer solch einen ungebeten Gast bei sich zu Hause entdeckt, kann sich künftig an den Wildtierschützer vor Ort wenden. Der schaut sich die Situation an und prüft, ob sich der Marder vielleicht umsiedeln lässt, und wo das Tier überhaupt ins Gebäude gelangte. Oder Füchse dringen immer wieder in einen Hühnerstall ein und machen dort Beute: Dann könnte der Wildtierschützer betroffene Hühnerbesitzer beraten und schauen, ob womöglich der Zaun ein Loch oder andere Schwachstellen hat, durch die Tiere Zugang erhalten.

Es gehe nicht darum, die Eindringlinge sofort zu töten, betont Otmar Riedmüller. Vielmehr sollen die Wildtierschützer auch andere Möglichkeiten ausloten.

Zudem haben die Experten praktische Tipps parat: "Komposthaufen sind wie Tischlein-deck-dich", erklärt er. Wenn Wildtiere in der Zivilisation so leicht Nahrung finden, dann ist es für sie natürlich verlockend, sich in den Gärten zu bedienen. Auch ein Marder hat es auf dem Dachboden wärmer und bequemer als im Wald.

"Das waren zwei Tage mit vollem Programm", erinnert sich der Kreisjägermeister zurück. "Es war aber auch sehr interessant." Für die versierten Jäger sei der Kurs eine gute Auffrischung ihrer Kenntnisse gewesen. "Wir machen sicherlich noch mal einen im Frühjahr."