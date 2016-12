Rottweil Heute stehen die Kinder im Mittelpunkt

In Rottweil hat er seit Jahren sein Fanpublikum: der Villinger Puppenspieler Dieter Sirringhaus mit seinem Hund Bello und dem Kasper. Auch in diesem Jahr entführt er beim Kindernachmittag die kleinen Besucher des Weihnachtsmarkts um 15 und 16 Uhr auf der Bühne vor dem Alten Rathaus in eine abenteuerliche Weihnachtswelt. Am Kameleck dreht das Karussell seine Runden, und Wolfgang Birk und Regula Birk-Schultz sind mit ihren Esel unterwegs und verteilen Nüsse und Mandarinen.

Das Kinder- und Jugendreferat hat sich ebenfalls auf die jungen Besucher eingestellt: Kinder ab sechs Jahren können von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Kinderwerkstatt im Kapuziner frische Weihnachtsbrötle backen. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich.

Unter dem Motto "Morgen Kinder wird’s was geben", steht die Kurzführung im Stadtmuseum. Von 16.30 bis 17 Uhr wird dort altes Spielzeug aus dem Fundus gezeigt und Kindern wie Erwachsenen Einblick in die Geschenkewelten vergangener Zeiten geboten. Eintritt und Führung sind kostenlos, genauso wie der Nachtwächterrundgang, der das Programm auf dem Weihnachtsmarkt um 17 Uhr beschließt.