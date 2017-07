Rottweil Herzblut und Idealismus fürs Abwasser

Rottweil. Eines gleich vorweg: In einer Kläranlage stinkt es nicht. Ganz im Gegenteil. Wer’s nicht glaubt, der kann sich morgen selbst davon überzeugen. Ein Besuch in der Au lohnt sich. Denn ohne Abwasserentsorgung geht rein gar nichts. Das wussten bereits die Römer, machte An­dreas Reichert, Abteilungsleiter der Rottweiler Stadtentwässerung, in seiner Festrede am Freitagabend deutlich.

Die Venus Cloacina war in der Antike die Schutzheilige der Abwasserableitung, zeigte er unter anderem in seiner beeindruckenden Dokumentation über die Abwasserbeseitigung von der Antike bis heute auf. Hier war auch zu sehen, dass es bereits im römischen Rottweil Abwasserleitungen gab. An der Pelagiuskirche wurden sie bei Ausgrabungen entdeckt. Aber der Fortschritt der Römer wurde im Mittelalter zum Rückschritt.

Kanalisation oder Abwasseranlagen waren im mittelalterlichen Rottweil, und den meisten anderen Städten auch, Fehlanzei­ge. Die Folge: fürchterlicher Gestank, Pest-Epidemien und andere Seuchen bis zum Abwinken. "Da haben wir es doch in Rottweil gut", betonte Oberbürgermeister Ralf Broß. "Die Kläranlage der ENRW versorgt seit 100 Jahren die Stadt Rottweil und auch teilweise das Umland. Die interkommunale Zusammenarbeit wird gelebt", freute er sich.