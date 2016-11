Rottweil Herrliche Erinnerungen an 2003

Pach: Wir hatten unsere Besenwirtschaft bei John im Haus. Auch wenn der gar nicht in der Stadt war. Aber dort haben wir uns immer ganz prima von all den Strapazen erholt. In einer eigens für uns eingerichteten Ordnerstube. Prinzing: Stimmt. Und wir haben erstmals den Erlös für einen sozialen Zweck gespendet. Aber es gab ja noch viel mehr Besenwirtschaften. Die mussten wir ja alle kraft unseres Amtes besuchen, um für Ordnung zu sorgen. Und? Jürgen Pach: Ganz herrlich war das. Alles gut. Und ein schöner Umzug war’s. Prinzing: Und die Schuttig. Pach: Herrlich. Prinzing: Und die Oberndorfer. Pach: Herrlich. Mit all den Brezeln. Und den Würstchen. Mmmh. Prinzing: Stimmt. Herrlich. Lecker. Und es war schönes Wetter. Und Loisl wollte immer die Schrecklein abknutschen ...

Echt?

Prinzing: Ständig. Die wollte uns ja auch ständig interviewen. Pach: Wir sind ja auch die Einzigen ohne Larve. Da hat man ständig ein Mikro vor der Nase, wenn man nicht aufpasst. Prinzing: Ich konnte einmal gerade noch einem Interview ausweichen. Ganz schön anstrengend. Am Montagmorgen bin ich irgendwann im Rädle eingeschlafen. Pach: Völlig überarbeitet, oder? Prinzing: Wahrscheinlich dehydriert!

Würde Euch heute nicht mehr passieren, oder? Wie bereitet Ihr Euch denn auf den Narrentag 2017 vor?

Prinzing: Ha. Pfff. Wie immer halt. Pach: Ist doch nicht mehr schwer. Prinzing: Hast recht. Die Leut’ wissen längst, wie es funktioniert. Da heißt es dann nur noch: "Da kommen die Ordner, mit denen ist nicht gut Kirschen essen." Pach: Und dann stehen alle schon ganz vorbildlich auf dem Bürgersteig. Prinzing: Genau. Deshalb haben uns auch die Überlinger das letzte Mal angefordert. Weil’s so gut geklappt hat. Pach: Ob in Rottweil wieder beim Nachtumzug Kerzen in den Fenstern aufgestellt werden? Das sah so schön aus. Prinzing: Herrlich. Das werden wieder glanzvolle Zeiten. Ganz bestimmt. Die Fragen stellte Katrin Strasser.

Weitere Informationen: www.narradag.de