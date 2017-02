Rottweil "Herr Hasenfratz" und sein Komplize

Einem 48-Jährigen wurde wegen gewerbsmäßiger Hehlerei in 133 Fällen, seinem 46-Jährigen Komplizen, früher einmal im Landkreis Rottweil wohnhaft, wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in 126 Fällen der Prozess gemacht.

Der 46-jährige Familienvater hatte während der Taten als Abteilungsleiter in einer Firma in Heppenheim gearbeitet. Damals war er laut eigener Aussagen auf die Idee gekommen, von dem Unternehmen vertriebene Maschinen, deren Leasing-Verträge abgelaufen waren, "vor der Verschrottung zu retten".

"Ich bin morgens um halb sechs bei der Arbeit erschienen und konnte so unbemerkt die Geräte mit nach Hause nehmen. Dort habe er sie in zwei bis drei Stunden "hergerichtet." Danach habe er die Maschinen bei Ebay verkauft. So sei auch der Kontakt mit dem anderen Angeklagten zustande gekommen. Knapp vier Jahre lang verband die vermeintlich lukrative "Geschäftsidee" das Duo eng: Der 46-Jährige verkaufte dem 48-Jährigen insgesamt 126 Maschinen. Im Schnitt für 500 Euro. Der 48-Jährige versuchte diese im Internet für durchschnittlich 2200 Euro zu verkaufen. Dabei firmierte er unter verschiedenen Namen, wie beispielsweise als "Herr Hasenfratz". Nachgewiesen werden konnte ihm nur der Verkauf von 23 Maschinen, die anderen befanden sich noch in einem Lager der beiden im Lautertal.