Rottweil Herbstfest bietet Gelegenheit zur Begegnung

Bei der Veranstaltung hat das BWF auch eine Familie und deren Bewohner für fünf Jahre, weitere zwei Familien für je fünf Jahre und eine Familie mit deren Bewohner für zehn Jahre Zugehörigkeit und Engagement im BWF geehrt.

Seelisch oder geistig erkrankte Menschen können ihren Alltag oft nicht mehr alleine bewältigen und benötigen daher Unterstützung. Neben einem stationären Aufenthalt in psychiatrischen Kliniken oder Heimen bietet das Konzept des betreuten Wohnens in Familien eine wertvolle Alternative, um diesen Menschen im Rahmen eines gemeinsamen Alltags zu helfen. Das Betreuungsmodell basiert auf der Aufnahme, Versorgung und liebevollen sowie individuellen Betreuung eines Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder geistigen Behinderung in einer Gastfamilie.

Primäres Ziel ist es, dabei den Prozess der persönlichen Selbstentwicklung zu unterstützen. Das BWF ist immer auf der Suche nach neuen Gastfamilien. Als Gastfamilien kommen grundsätzlich verschiedene häusliche Lebensgemeinschaften infrage, die von der Großfamilie bis hin zum Single-Haushalt reichen können. Eine regelmäßige Betreuung durch die Mitarbeiter des Fachdienstes sorgt dafür, dass die Gastfamilien in der Bewältigung ihrer Aufgaben nicht allein sind. Für ihre Tätigkeit erhalten sie eine steuerfreie Vergütung.