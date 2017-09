Rottweil Herbstbelebung am Arbeitsmarkt

Kreis Rottweil. "Die insgesamt stabile wirtschaftliche Lage sowie die jahreszeitlich üblichen Impulse nach Ende der Betriebsferien ließen die Arbeitslosigkeit in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg im September deutlich sinken", sagt Erika Faust, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil/Villingen-Schwenningen im aktuellen Arbeitsmarktbericht.

Bei jetzt knapp über 7750 Arbeitslosen – 560 weniger als Ende August – verringerte sich die Arbeitslosenquote um zwei Zehntel auf 2,8 Prozent und lag damit weiter deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Die aktuelle Arbeitslosenzahl ist um 1150 oder 12,9 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. "Unser Agenturbezirk liegt damit bei der Quote zusammen mit dem Bezirk Ulm erneut auf Rang eins in Baden-Württemberg", hält Faust fest. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg sank die Quote gegenüber August ebenfalls um zwei Zehntel auf aktuell 3,4 Prozent. Im Laufe des Berichtsmonats mussten sich 2580 Menschen arbeitslos melden, 535 weniger als im August.

1075 Personen kamen unmittelbar aus einer Erwerbstätigkeit und gut 700 kamen im Anschluss an eine berufliche oder schulische Aus- oder Weiterbildung zur Agentur für Arbeit.