Rottweil Helios-Klinik prüft Verkauf ihrer Erweiterungsfläche

"Eine Klinikerweiterung außerhalb des bisherigen Gebäudebestandes ist aktuell nicht geplant", betont Andrea Schmider. Mit dem Vermessen von Grundstücken sei von Helios-Seite aus niemand beauftragt worden. "Weder von der Klinik, noch von unserer Zentrale in Berlin." Aber: Man prüfe momentan, "ob Grundstücke, die wir nicht benötigen, veräußert werden können". Hierüber sei die Stadtverwaltung informiert worden, so Andrea Schmider.

Im Bauausschuss hatte Oberbürgermeister Ralf Broß zwar erklärt, man "wisse von nichts", damit aber wohl speziell die Erweiterungspläne gemeint. Dass Helios Grundstücke verkaufen will, weiß die Stadt – und es dürfte sie in höchstem Maße interessieren, schließlich ergibt sich im Zusammenhang mit dem nördlich gelegegen Grundstück des Landkreises ein riesiges "Filetstück" in bester Lage.

Ob Kaufabsichten bestehen, dazu will sich die Stadtverwaltung auf unsere Anfrage hin nicht äußern. Man habe aber als Planungsbehörde ohnehin Möglichkeiten, die städtebauliche Entwicklung an dieser Stelle zu steuern. Derzeit sind die Flächen planungsrechtlich als Klinik-Erweiterungsgelände ausgewiesen. Bevor etwas anderes gebaut werden kann, so Stadt-Sprecher Tobias Hermann, müsste es erst entsprechende Beschlüsse geben.