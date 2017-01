Rottweil Helios-Klinik hat neueGeschäftsführerin

Geschäftsführer Marcel Koch, der das Haus mehr als zweieinhalb Jahre geleitet hat, wird laut Pressemitteilung innerhalb der Helios-Kliniken-Gruppe als neuer Geschäftsführer an das Klinikum Aue in Sachsen wechseln. Er übernimmt dort Verantwortung für eine Klinik mit mehr als 1000 Mitarbeitern.

Die neue Klinikgeschäftsführerin in Rottweil, Nina Peters, hat sich am Donnerstag den Mitarbeitern im Rahmen einer Konferenz persönlich vorstellt., heißt es in der Pressemitteilung. Die 30-jährige war bisher Assistentin der Geschäftsführung im Helios-Klinikum München-West sowie gleichzeitig Assistentin der Regionalgeschäftsführung. Zuvor war sie ein Jahr lang Assistentin der Geschäftsführung in der Helios-Klinik für Herzchirurgie Karlsruhe.

Vor ihrem Gang in den Süden war die gebürtige Hamburgerin bis Ende 2014 Standortleiterin des Reha-Zentrums in Norderstedt, wo sie 2008 als Physiotherapeutin ihren beruflichen Werdegang begonnen hat. Nina Peters hat an der Hochschule Fresenius Gesundheit und Management studiert.