Rottweil Held aus Arae Flaviae

Rottweil. Das Dominikanermuseum Rottweil wurde 1992 als Zweigmuseum des Landesmuseums Württemberg eröffnet und feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Auf den rund 1400 Quadratmeter Ausstellungsfläche befinden sich heute drei Abteilungen. Am Sonntag, 12. März, wird ab 11 Uhr eine neu gefundene Herculesstatue in der Römerabteilung der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie ergänzt künftig dauerhaft die Abteilung "römisches rottweil – arae flaviae".