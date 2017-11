Rottweil Heilige nicht nur auf dem Friedhof

Allerheiligen – das Fest unserer Toten? So kann man das eigentlich nicht sagen. Allerheiligen ist zuerst ein Fest – so wie es der Name sagt, "aller Heiligen". Die Heiligen sind nicht nur die heilig gesprochenen Personen durch den Papst, denn Heiligkeit ist etwas, was Christen erstreben sollten, ganz konkret im Alltagsleben.

Finden wir solche Heiligen auf unseren Friedhöfen? Eine Antwort gibt das Evangelium an Allerheiligen. Die darin enthaltenen Seligpreisungen könnten eine Antwort geben. Es sind Ratschläge für den Alltag. Einander zu trösten – das macht selig. Keine Gewalt anwenden, gerecht zu sein und zu handeln; Frieden zu stiften. Allerheiligen, ein Fest für alle, die ihr Menschsein ernst nehmen, die auch Gott Raum gelassen haben und die anderen geholfen haben.

Solche Heiligen finden wir hoffentlich viele, nicht nur auf den Friedhöfen sondern auch mitten unter uns, betonte Pfarrer Thomas Böbel. Das Hochamt an Allerheiligen in der Pelagius Basilika gestaltete der Kirchenchor mit der "Messe in G" von Giovanni Battista Casali (1715 bis 1792) und mehrstimmigen Chorsätzen "Selig seid ihr", "Halleluja 2002" von Gerd-Peter Münden, "Vater unser" von N. Rimski-Korsakov und "Meine Augen finden deine Himmel nicht".