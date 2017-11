Rottweil Heiligabend-Einkauf muss nicht sein

Viele Kunden sind der gleichen Meinung. "Ich finde es gut, wenn die Läden zu bleiben", sagt eine Rottweilerin, die gerade ihre Einkäufe ins Auto einlädt. "Wer’s bis Samstag nicht hinkriegt, dem ist wirklich nicht zu helfen", meint ein anderer. Und ein älterer Herr kann die ganze Diskussion nicht verstehen. "Früher ist das doch auch gegangen."

Dass der Heiligabend ausgerechnet auf einen Sonntag fällt, war zuletzt 2006 der Fall. Und diese besondere kalendarische Konstellation stellt auch die Kirchen vor Herausforderungen: "Der vierte Adventssonntag fällt damit weg, das ist für uns schon ein Problem", sagt Dekan Martin Stöffelmaier. Normalerweise werden am Vormittag des vierten Advents Gottesdienste gefeiert, diese würden dann aber in diesem Jahr fast nahtlos in die Krippenfeiern am Nachmittag übergehen. Man sei nun übereingekommen, zwar am Vorabend eine Eucharistie in "Ruhe-Christi" zu feiern, die Vormittagsgottesdienste am 24. dann aber ausfallen zu lassen.

Dass die Läden an Heiligabend – und auch sonst sonntags – geschlossen bleiben, sieht Stöffelmaier auch als sozialen Schutz für die Beschäftigten. Ob in Rottweil wirklich nirgendwo mehr Last-Minute-Shopping möglich ist, steht allerdings noch nicht hundertprozentig fest. So hat sich Lidl beispielsweise noch nicht abschließend zur Heiligabend-Frage geäußert.