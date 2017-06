Rottweil Heiko Bauser siegt in der Gesamtwertung des Clubs

In der Hauptversammlung im Sportheim Zimmern ging der Vorsitzende Thomas Haller im Rückblick auf den Abstieg der ersten Mannschaft, die Qualifikation der ersten und zweiten Mannschaft in der Schwabo zur BW-Mannschaftsmeisterschaft in Ladenburg am 9. Juli und die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Magdeburg am 21. und 22. Oktober ein.

Dieses Jahr feiert der Skatclub sei 30-jähriges Bestehen. Vom ersten Jahr mit dabei sind Eva-Maria Kiefer, Sigbert Digeser, Hans-Jürgen Sülzle und Heico Bauser. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im DSKV wurde Gisela Lugert geehrt und Christof Bauser für 15 Jahre beim Club in Rottweil.

Bei den Wahlen wurden Fritz Holpp als Stellvertreter Hallers, Hubert Jauch als Kassierer und Ralf Messner als Pressewart bestätigt. Ein neues Mitglied konnte durch Oliver Rheinberger gewonnen werden.