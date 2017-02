Rottweil Heico Bauser gewinnt die Jahreswertung

In der Jahreswertung gewinnt somit Heico Bauser (42 Punkte) vor Ralf Messner (41). Dritter wurde Axel Macher (33), gefolgt von Thomas Haller (28), Stefan Eith (27), Martin Hildbrand (26), Sigbert Digeser (24), Hans-Jürgen Sülzle (21), Hubert Jauch (19), Fritz Holpp (8), Christof Bauser (5), Kurt Frick (5), Josef Wölbl (3), Roland Haber­stroh (3), Eva-Maria Kiefer (1) und Goran Vujasin (1) sowie Gisela Lugert, Irmgart Wohlleb und Uwe Kipping.

Zur Generalversammlung im Sportheim Zimmern hatte der Vorsitzende Thomas Haller 19 Mitglieder begrüßt. Nach dem Rückblick auf den Abstieg der ersten Mannschaft, die Qualifikation der beiden Teams in der SchwaBo zur Landes-Mannschaftsmeisterschaft in Ladenburg und die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Magdeburg bedankte er sich für die gute Zusammenarbeit. Dieses Jahr feiere der Skatclub sein 30-jähriges Bestehen. Von Beginn an mit dabei sind Eva-Maria Kiefer, Sigbert Digeser, Hans-Jürgen Sülzle und Heico Bauser. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im DSKV wurde Gisela Lugert geehrt und Christof Bauser für 15 Jahre beim ersten Skatclub Rottweil. Jeder bekam eine Urkunde und eine Ehrennadel. Als neues Mitglied konnte Oliver Rheinberger begrüßt werden.

Am 4. und 5. März findet in Villingendorf die Einzelmeisterschaft statt für die Qualifikation in Schwäbisch Hall am 2. April, von dort geht es am 10. und 11. Juni nach Bremen.