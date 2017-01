Rottweil Heftige Tritte gegen Polizisten

Kreis Rottweil. Für einen Ausraster der ziemlich üblen Sorte, muss ein 26-Jähriger nun büßen. Das Amtsgericht Rottweil verurteilte ihn wegen "Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung und Sachbeschädigung" zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Monaten – ausgesetzt zur Bewährung.

An den Tatvorgang im Mai letzten Jahres kann sich der Mann aus dem Kreis Rottweil offenbar nur noch in Bruchstücken erinnern. Er erzählt, dass er zu der Zeit fast täglich Alkohol in großen Mengen konsumiert habe. So auch am Tattag. Gegen Abend wollte er in einem Supermarkt Bier kaufen – kam dabei allerdings mit einer Kassiererin in Streit und verließ den Laden ohne die Ware zu bezahlen.

Der Zeuge, ein Polizist, der zu dieser Zeit mit seiner Kollegin im Einsatz war, erzählt, dass eine Streife alarmiert wurde, um den flüchtigen Dieb zu stellen. Als sie den Angeklagten schließlich in der Rottweiler Innenstadt aufgriffen, rastete der Angeklagte vollkommen aus. Der Polizist berichtet von wilden und massiven Tritten gegen ihn, selbst als er versuchte, den 26-Jährigen am Boden zu fixieren. Gemeinsam mit der Kollegin gelang es ihm trotz Einwirkung auf Schmerzpunkte nicht, den Angeklagten ruhig zu stellen. Schließlich schnappte er mit den Zähnen nach der Hand der Beamtin und verbiss sich in deren Ringfinger. Der Biss sei bis auf den Knochen gegangen, ein Nerv wurde beschädigt. Selbst der Gebrauch des Schlagstocks ließ den Angeklagten nicht locker lassen. "Er war vollkommen schmerzresistent", stellten alle vier Zeugen – zwei Polizisten und zwei Polizistinnen, die am Tattag im Einsatz waren – unisono fest.