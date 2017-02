Rottweil. Einbrecher sind am Donnerstag zwischen 13.50 und 17.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Rottweiler Hauptstraße eingedrungen. Laut Polizei traten die Täter die Haustür brachial ein und verschafften sich Zutritt ins Gebäude. Die Eindringlinge durchsuchten sämtliche Räume des Einfamilienhauses und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert von einigen hundert Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.