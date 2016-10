Rottweil Hausers atmende Skulpturen hinterlassen tiefen Eindruck

Ohne Galerie-Kontakte und ohne Förderung wären Erfolge schwerer gewesen, so war Erich Hauser ein Künstler der Galerie Hans-Jürgen Müller in Stuttgart gewesen und hatte sich in den 1960er-Jahren auch mit Künstlern der Galerie ausgetauscht, war aber eher ein Einzelgänger geblieben, wie ihn Peter Iden einstufte. Der Galerist Müller habe ihn sehr gefördert und bekannt gemacht, was sicher eine Voraussetzung für den großen Kunstpreis von Sao Paulo 1969 gewesen sei, der Hauser zum internationalen Durchbruch verholfen hatte. Iden hob denn auch als große Leistung Hausers hervor, dass drei große Skulpturen in der Stadt Frankfurt stünden. Hauser habe hier die Kontakte zu Politik, Stadtverwaltungen und Wirtschaft selbst hergestellt.

Im Blick auf das heutige Erich-Hauser-Areal resümierte Peter Iden, die Stadt Rottweil könne stolz darauf sein, ein so einzigartiges Skulpturenensemble vor den Toren ihrer Stadt zu haben, für das sich der Einsatz lohne.