Rottweil Hausener Mundharmoniker musizieren gemeinsam

So ging es los. Heute besteht die Gruppe aus neun Mitgliedern, der Altersdurchschnitt liegt bei über 70 Jahren. Die jüngsten Musiker sind Ende 60, der älteste ist 79. Was aus einer Laune heraus begann, kann sich hören lassen: Manche Stücke spielen die Musiker sogar zweistimmig. Jeder soll bei jedem Lied mitspielen können. Also muss geübt werden. "Wenn man daheim spielt, dann denkt man, man kann es", sagt Marianne Willi. In der Probe klingt nicht immer alles harmonisch, doch das nehmen die Mundharmoniker mit Humor. Zumal sie das Musizieren fit hält. "Die Musik regt ja sehr unseren Geist an", erklärt Peter Hafner. Er muss es wissen, schließlich bläst er als dienstältester Musiker in der Stadtkapelle das Waldhorn.

Das Mundharmonikaspielen ist eine Herausforderung. Je nachdem, ob man die Luft in die Kanzellen, die Löcher, hineinbläst, kommt beispielsweise entweder ein C oder ein D heraus. Und dann gibt es da noch den Schieber, der es ermöglicht, alle Halbtöne zu intonieren und zu trillern.

Ab und zu treten sie auf

Ein einfaches Instrument haben sich die Senioren wahrlich nicht ausgesucht. "Das fällt mir noch schwer, wenn ich schieben muss", erzählt Marlies Kessler, die Nachwuchskraft der Truppe. Sie ist erst vor Kurzem über ihren Nebensitzer Siegbert Maier dazugekommen. "Wenn es große Sprünge sind, dann kann es sein, dass man das falsche Loch erwischt", erzählt Kessler. Doch mit schrägen Tönen haben die Mundharmoniker kein Problem. Zumindest gebe es keine Strafarbeit, scherzt Hafner. "Es ist schon Strafe genug, wenn es alle hören", ergänzt ein anderer aus der Runde.

Zum Repertoire der Gruppe gehört Kirchen- und hauptsächlich Volksmusik. "Das wird hier auch vehement gefordert", erzählt Peter Hafner. Allerdings spielt sie auch modernere Stücke, zum Beispiel "Sentimental Journey" oder "Blowin’ In the Wind". Manchmal greift Peter Hafner dann zu seiner Bluesharp. Sie habe einen "wunderschönen Ton", schwärmt er.

Ab und an haben die Hausener Mundharmoniker, die dem Harmonikaverein angegliedert sind, Auftritte. Etwa bei der Seniorenweihnachtsfeier, einmal beim Bürgercafé oder im Bettlinsbad. Dort hält die Gruppe ihren Sommerabschluss ab, vor vielen mitsingenden älteren Besuchern. Und Walburga Baldt erinnert sich noch gut an einen Auftritt in der Halle. Da habe es geheißen: "Jetzt kommt unser Nachwuchs", erzählt sie lachend, "und dann kamen wir!"

Weitere Informationen: Wer zu den Hausener Mundharmonikern dazustoßen möchte, der kann sich bei Peter Hafner, Telefon 0157/ 80 30 47 14 melden.