Rottweil Hausen bald abgeschnitten?

Rottweil-Hausen.Wer in nächster Zeit von Hausen ins Badische möchte, auf den könnte eine kleine Odyssee zukommen. Wegen Ausbesserungsarbeiten am Belag wird die Straße zwischen Hausen und Horgen für den Verkehr voll gesperrt werden. Geplant war der Start bereits für Montag, 6. November, und bis Mittwoch, 15. November, sollte die Maßnahme eigentlich abgeschlossen sein. Offenbar verzögert sie sich allerdings wegen des Wetters.

Hans-Peter Alf, nicht nur Ortschaftsrat in Hausen, sondern auch Stadtrat in Rottweil, ist durch bereit gelegte Schilder auf die drohende Sperrung aufmerksam geworden. In der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses am Mittwochabend nutzte er daher die Gelegenheit, bei Fachbereichsleiter Bernd Pfaff nachzufragen. Seine Befürchtung, dass die Bürger des Stadtteils Hausen bald "völlig abgeschnitten" sein werden, scheint sich nun zu bestätigen.

Mit der Vollsperrung wegen Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke, die die Straßenmeisterei des Landkreises der Stadtverwaltung gegenüber angekündigt hat, "ist Hausen im Endeffekt vom Badischen abgeschnitten", sagt Alf. Wer zum Arbeiten etwa Richtung Niedereschach, Hardt oder Schramberg müsse, habe dann zwischen fünf und zwölf Kilometer an Umweg einzuplanen, wenn die Straße nach Horgen gesperrt ist. Denn, konstatiert der Ortschafts- und Stadtrat, auch über Hochwald gebe es nach wie vor Behinderungen, zudem sei "zwischen Hausen und Zimmern zu".