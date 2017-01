Rottweil Harmonie – still und stilvoll

Rottweil/Aldingen. Die Arbeiten von Susanne Seeburger und Frank Burkard wirken geradezu harmonisch – als wären sie genau aufeinander abgestimmt. So zumindest ist es in der gemeinsamen Ausstellung der beiden zu sehen, die am Samstag in der "Galerie im Altbau" in Aldingen eröffnet wurde.

Eine gemeinsame Ausstellung hätten sie schon länger geplant gehabt, doch erst jetzt hätten sie in der "Galerie im Altbau" "optimale Ausstellungsräume" gefunden, wie Burkard betont. Der Industriebau ist wie geschaffen für die Bilder und Objekte, die die beiden zeigen.

Bereits in den 1990er-Jahren hat Susanne Seeburger, die in Irslingen lebt, den Werkstoff Ton als Quelle der Inspiration für ihr künstlerisches Schaffen entdeckt. Während in ihren bisherigen Arbeiten immer wieder die Grundform der Kugel zu entdecken war, weckt sie mit ihren neueren Arbeiten, die sie "Fragmente" nennt, Assoziationen zum technischen Bereich. Auf den ersten Blick wirken die Exponate wie längst vergessene landwirtschaftliche Gerätschaften vom Dachboden – aus Eisen oder anderen Metallen. Alt. Schwarz. Vergessen. Doch das, was in Aldingen zu sehen ist, ist keinesfalls alt und schon gar nicht aus Metall, sondern aus Ton. Seeburger verwendet verschiedene Oxide, so dass die Arbeiten beinahe wie Bronzen wirken. Sehr fragil und filigran wirken ihre Paperclay-Objekte. Paperclay ist eine Mischung aus Ton, Papierfaserbrei und Wasser. Susanne Seeburger arbeitet zudem Gräser, Schnüre und andere Fundstücke mit ein, so dass interessante Strukturen und Formen entstehen.