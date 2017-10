Rottweil Handwerker arbeiten mit Hochdruck

Rottweil. Die Steinmetze haben im Altarraum inzwischen die alten und neuen Platten verlegt und verfugt sowie die neuen Treppenstufen zum Altar eingebaut. Jetzt kann der Hubsteiger in den Chorraum fahren und dort noch die neue Beleuchtung in diesen mit 18 Metern Höhe höchsten Raum der Kirche einbauen.

Nachdem die Holzplatten, die zum Schutz des Bodens in den Gängen verlegt wurden, wieder ausgebaut sind, sieht man die Schäden an den Solnhofer Platten. Sie sollen in nächster Zeit ausgebessert werden. Die Firma Krüger hat die neue Alarmanlage inzwischen "scharf" geschaltet, sodass Skulpturen und Altäre wieder elektronisch gesichert werden können.

Der Heilige Nepomuk hat an seinem bisherigen Platz in der hinteren rechten Ecke des Münsters durch Feuchtigkeit und Schmutz Schaden genommen und soll fortan in seiner Kapelle einen Platz an einer Säule neben der Orgelempore bekommen. Außerdem wird die Madonna von der Augenwende noch gereinigt und kehrt dann auf den Marienaltar zurück.