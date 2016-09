Rottweil Handgestrickte Lösungen helfen nicht

Rottweil. Mit dem Thema "Denkmale gemeinsam erhalten" setzt sich die älteste Stadt des Landes besonders intensiv auseinander. Beim Eröffnungsvortrag im Kapuziner – einem Vorzeigeobjekt, das mit vereinten Kräften erhalten und saniert wurde – gaben Katharina Herrmann und Christine Schneider vom Landesamt für Denkmal­pflege Einblicke in ihre Arbeit. Katharina Herrmann sprach unter anderem über neue Projekte: etwa ländliche Gasthöfe in Oberschwaben, Schlösser und Parks oder auch Kleindenkmale. Dabei hätten viele Ehrenamtliche mitgeholfen, jedes kleine Denkmal in ihrer Region zu erfassen. Entstanden ist eine Tabelle mit 3300 Seiten.

Auch an umfangreichen Topografien der Landkreise arbeite das Landesamt für Denkmalpflege. In diesen sollen sämtliche Kulturdenkmale eines Landkreises nach Gemeinden vorgestellt werden. Eine Veröffentlichung des Rottweiler Bandes sei für 2019 geplant, kündigte Herrmann an.

Gleich nach dem Vortrag starteten in der Stadt mehrere Führungen. Mit Stadtarchivar Gerald P. Mager konnten die Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Stadtmuseums werfen. Der Fokus lag auf der Haus- und Baugeschichte und den Perspektiven für das sanierungsbedürftige Gebäude. Insbesondere die Altertumshalle des Herderschen Hauses, das 1709 komplett neu gebaut wurde, stelle raumklimatisch gesehen ein großes Problem dar, berichtete Mager. Wegen der hohen Feuchtigkeit könnten im Erdgeschoss des Museums keine organischen Gegenstände ausgestellt werden. Auch für die Unterbringung der bekannten Pürschgerichtskarte soll eine nachhaltige Lösung gefunden werden. "Natürlich versuchen wir, das Problem konsequent zu bekämpfen. Doch mit handgestrickten Lösungen kommen wir nicht weiter", betonte Mager.