Rottweil Handballbegeisterung in der Schildeckschule weiter gefestigt

An diesem Vormittag wurden die Kinder in spielerischer Form an den Handballsport herangeführt. Auch die Erstklässler der Schildeckschule Neufra stärkten ihren Teamgeist bei dieser bundesweiten Aktion. 17 begeisterte Kinder, eine Lehrerin und das Trainergespann hatten an diesem Vormittag jede Menge Spaß am Handball.

Kinder sorgen für Überraschungsmomente

Bei verschiedenen Koordinationsübungen überraschte manches Kind die Lehrerin und die Trainer. Beim Aufsätzerball staunten die Kinder wiederum nicht schlecht, dass diese Variante nicht nur körperlich, sondern auch geistig sehr anspruchsvoll ist. Der Handballverein dankte den Lehrerinnen für die Kooperation und meint abschließend, man würde sich freuen, auch nächstes Jahr diese Aktion starten zu können.