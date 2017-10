Rottweil Hand in Hand mit der Feuerwehr

Rottweil-Hausen. Zu Beginn des Schuljahres probte die Einsatzabteilung der Feuerwehr Hausen zusammen mit ihrer Jugendgruppe und dem Team des Schulsanitätsdienstes den Ernstfall an der Maximilian-Kolbe-Schule. Angenommen wurde, dass in der zweiten Klasse Herbstlaternen gebastelt wurden. Dabei fiel eine Kerze um und setzte das Bastelmaterial in Brand. Die Schüler flüchteten aus dem Schulhaus und verletzten sich dabei zum Teil. Es musste davon ausgegangen werden, dass sich noch Schüler im Schulgebäude befinden.