Rottweil Haigis und Weisser im Atelierhaus Terra

In den Liedern und alten Weisen aus Spanien und Südamerika, die besinnlich aber auch lebensfroh sind, offenbart sich die Lebensart und Spiritualität dieser Kulturen, in denen die geistliche Musik auch im Rhythmus eines Tangos oder einer Milonga daher kommen darf. Die europäischen Auswanderer, die Südamerika besiedelten, brachten ihre Musik mit und drückten durch sie aus, was sie erlebten. Der Glaube gab ihnen den Mut, in die Fremde zu gehen, und Hoffnung, wenn die Erwartungen sich doch nicht so erfüllten, trotz allem den Blick für das Gute und Schöne zu bewahren und nicht zu verzweifeln.

Cristina Haigis wurde in Buenos Aires, Argentinien, geboren und hat dort bis zu ihrem 16. Lebensjahr gelebt. Sie studierte Gesang an der Robert-Schumann-Musikhochschule in Düsseldorf. Ergänzend besuchte sie Meisterkurse etwa bei Galina Wischnevskaja, Montserrat Figueras und Gloria Davy. Sie erhielt unter anderem das Richard-Wagner-Stipendium. Schon während ihres Studiums trat sie in kammermusikalischen Besetzungen im In- und Ausland auf.

Ihr Repertoire umfasst Musik von der Renaissance bis zur Moderne sowie diverse Uraufführungen. Einen besonderen Stellenwert bei ihr haben spanische und argentinische Lieder, denen sie sich durch ihren Ursprung sehr verbunden fühlt.