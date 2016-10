Rottweil Hängerbrücke: CDU setzt auf ein Ja

Eine breite Zustimmung für die Hängebrücke sieht die CDU in mehrfacher Hinsicht als wichtig an. Das Projekt verbinde auf ökologische Weise den Thyssen-Krupp-Testturm mit der historischen Kernstadt. Es sei ein ausgesprochener Glücksfall, dass diese Einrichtung durch einen privaten Investor geschaffen werde. Ein positiver Ausgang des Bürgerentscheids dokumentiere gleichzeitig, dass man in Rottweil nicht im schlichten Konservieren des Alten verharre, sondern einerseits sorgsam mit der wertvollen historischen Substanz umgehe, sie andererseits aber auch für aktuelle und künftige Herausforderungen weiter entwickle. Das damit auch ausgesendete Signal der Aufgeschlossenheit für private Investitionen stärke mittel- und langfristig die Wirtschaftskraft der Stadt und komme damit allen Bürgern zugute.

In diesem Zusammenhang begrüßt der CDU-Stadtverband, dass der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) sich nicht nur zustimmend zur Hängebrücke geäußert, sondern auch selbst in die Pflicht genommen habe, weitere Infrastrukturen für die zunehmende Zahl an Touristen zu schaffen.

Insgesamt verspricht sich die CDU durch die Hängebrücke im Verbund mit dem Testturm nicht nur ein Anwachsen des touristischen Sektors, sondern vor allem auch eine Belebung der Innenstadt und eine Steigerung der Attraktivität Rottweils für Einwohner wie auch für Zuziehende.