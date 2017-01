Rottweil Hängebrücke wird "Neckar Line" heißen

Rottweil. Jetzt ist es raus: Die geplante längste Hängebrücke der Welt in Rottweil wird "Neckar Line" heißen. Das gab der Investor Eberhardt Bewehrungsbau am Mittwoch bekannt. Günter Eberhardt plant den Bau nun mit einem ersten Abschnitt von 606 Metern Länge vom Bockshof hinüber zum Thyssen-Krupp-Turm. Für die 900 Meter lange Variante sind die erforderlichen Grundstückskäufe noch nicht unter Dach und Fach. Voraussetzung für den Bau des Projekts ist ein "Ja" beim Bürgerentscheid am 19. März. Vorab will der Investor auf die Bürger zugehen: In allen Ortsteilen sind Infoveranstaltungen geplant. Die erste findet bereits am Donnerstag, 26. Januar, ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Feckenhausen statt.