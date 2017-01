Rottweil Hängebrücke wird "Neckar Line" heißen

Rottweil. Günter Eberhardt geht in die Offensive. Der Investor, Chef der Firma Eber­hardt Bewehrungsbau, brennt für sein Projekt und hat dem Kind nun schon mal einen Namen gegeben: "Neckar Line" wird die längste Hängebrücke der Welt in Rottweil heißen. Das gab Eberhardt, der auch am Bau des Thyssen-Krupp-Turms mitgewirkt hat, gestern bekannt. Name, Logo und Konzept wurden mit der Rottweiler Marketing-Agentur Arvenio entwickelt, die das Projekt künftig begleiten wird.

Das Logo verbindet die grafisch angedeutete Brücke mit dem Schriftzug Rottweil – und genau das ist es, was der Investor vermitteln will. "Die Rottweiler sollen dahinter stehen", wünscht sich Projektleiter Roland Haag. Deshalb setzt man nun auf Information und will dafür sorgen, dass die Brücken-Befürworter am 19. März zahlreich zur Wahlurne gehen.

In allen Ortsteilen sind Infoveranstaltungen geplant. Die erste findet bereits am heutigen Donnerstag ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Feckenhausen statt. Die weiteren Termine, jeweils ab 19.30 Uhr: am 31. Januar im Bürgerhaus Neukirch, 1. Februar im Gasthaus Rössle in Neufra, 6. Februar im Gasthaus Sonne in Göllsdorf, 7. Februar im Gasthaus Adler in Hausen, 13. Februar im Rathausgebäude Zepfenhan und 15. Februar im Haus der Vereine in Bühlingen. Am 9. März findet die Einwohnerversammlung in der Stadthalle statt (Einlass ab 18 Uhr). Zudem wird es viermal Infostände auf dem Markt geben.