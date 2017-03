Rottweil Hängebrücke: Vorbereitungen zum Bürgerentscheid laufen

Zahlreiche Briefwähler

1500 Anträge sind derzeit schon im Rathaus für den Bürgerentscheid eingegangen, zwischen 30 und 40 Prozent dieser Wähler, schätzt Leins, haben ihr Kreuzchen bereits gemacht – entweder zu Hause, und dann die Unterlagen per Post ans Wahlamt geschickt, oder direkt in der Wahlkabine im Foyer des Alten Rathauses.

Immerhin 2500 Wahlberechtigte hatten beim JVA-Bürgerentscheid so ihre Stimme schon vor dem Wahlsonntag abgegeben. Insgesamt lag damals die Wahlbeteiligung bei 48 Prozent, was der Größenordnung bei Kommunalwahlen entspricht. "Das ist auch wieder unser Ziel bei diesem Bürgerentscheid", meint Leins, nicht nur wegen des Aufwands, sondern auch, um wirklich eine Entscheidung der Bürger zu bekommen und nicht am Quorum scheitern zu müssen.

Bei den Vorbereitungen biegen Hermann Leins und sein Team in den nächsten Tagen auf die Zielgerade ein. Die Ausstattung der Wahllokale steht noch auf dem Plan – mit Urnen, Kabinen, Fahnen und gegebenenfalls mit Stühlen und Tischen.

Am Dienstag sind die Wahlvorsteher und deren Stellvertreter zur Multiplikatorenschulung eingeladen und werden dann auf die Besonderheiten des Bürgerentscheids vorbereitet. Etwa: Gewählt werden darf ab dem 16. Lebensjahr und auch von EU-Bürgern. Beim Großteil der Teams in den Wahllokalen kann Leins aber auf erfahrene Wahlhelfer setzen. Unter den mehr als 200 seien viele städtische Bedienstete – aber auch einige Ehrenamtliche.

Am Freitag vor dem Wahlsonntag beginnt für Leins und sein Team immer der Endspurt. "Da steht der Abschluss des Wählerverzeichnisses an", erklärt er. Wer noch kurz entschlossen Briefwahlunterlagen will, dem empfiehlt er, direkt im Rathaus vorbeizukommen und den Wahlzettel auch gleich wieder einzuwerfen, um sich nicht auf den Postweg verlassen zu müssen.

Wer sich am Wahltag für den Ausgang interessiert: Vor dem Alten Rathaus wird das Ergebnis bekannt gegeben. Gegen 19 Uhr könnte es feststehen. Schon zuvor ab 18 Uhr kann verfolgt werden, wie nach und nach die Auszählungsergebnisse der Wahllokale einlaufen. Diesen Service bietet die Stadtverwaltung auch wieder über die Internetseite.

Weitere Informationen: www.rottweil.de