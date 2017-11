Rottweil Hängebrücke: Schellenberg verwundert

Rottweil - Kurt Schellenberg, neben Benedikt Beckert einer der beiden Grundstücksbesitzer, die für die Langversion der Hängebrücke (909 Meter) gebraucht würden, meldete sich am Freitagmorgen in einem offenen Brief zu Wort und zeigt sich verwundert. Mit ihm sei von Seiten der Firma Eberhardt noch gar nicht verhandelt worden.