Rottweil Hängebrücke: Redner müssen sich kurz fassen

Klar wird angesichts des straffen Programms: Die Redner, die in der Versammlung – zehn Tage vor dem Bürgerentscheid – ihre Argumente für oder gegen die Hängebrücke nochmals eindringlich darlegen wollen, müssen sich kurz fassen. Schließlich soll auch noch genügend Zeit für Fragen und Statements der Bürger bleiben.

Zur Erinnerung: Schon am 12. Mai hatte eine Einwohnerversammlung stattgefunden, in der der damalige Planungsstand der Fußgänger-Hängebrücke, die von der Innenstadt bis in die Nähe des Thyssen-Krupp-Turms führen soll, präsentiert wurde. Seither hat sich einiges getan, die Pläne sind konkreter, die Brücke hat auch einen Namen: "Neckarline" wird sie heißen – sollten sich die Bürger am 19. März für das Projekt aussprechen.

Die Einwohnerversammlung am 9. März soll dazu nochmals Entscheidungshilfen bieten. Der Ablauf steht gemäß gestrigem Gemeinderatsbeschluss nun fest: