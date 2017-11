Rottweil Hängebrücke: Räte kritisieren Stadtverwaltung

FFR:

Dir Sprecherin von FFR, Elke Reichenbach, schreibt: "Die aktuellen Entwicklungen zum Thema Hängebrücke verärgerten die Mitglieder von FFR in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend. Sie fordern von OB Ralf Broß vehement, mehr Transparenz gegenüber Bürgern und Gremien zu zeigen." In der Stellungnahme heißt es: "Die aktuellen Entwicklungen zum Thema Hängebrücke verärgerten die Mitglieder von FFR in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend. Sie fordern von OB Ralf Broß vehement, mehr Transparenz gegenüber Bürgern und Gremien zu zeigen. Zum einen halte er mit Informationen gegenüber dem Gemeinderat hinter dem Berg, zum anderen verprelle er den lange gehegten Investor Günter Eberhardt. „Seit Monaten verhandelt die Verwaltung mit einem zweiten Investor, und der Gemeinderat weiß nichts davon“, kritisiert FFR-Stadträtin Heide Friederichs. Selbst auf ihre Nachfrage in nichtöffentlicher Sitzung am 25. Oktober wer denn als zweiter Investor im Gespräch sei, erhielt der Gemeinderat keine Antwort.

FFR hat für die momentane Sachlage kein Verständnis: "So kann man doch nicht mit seinem Investor umgehen", erklärt FFR-Stadtrat Reiner Hils als Reaktion auf die jüngste Meldung in der Presse. Aus der geht hervor, dass die Grundstücke, die eine Verlängerung der Hängebrücke ermöglichen, bereits an den zweiten Investor Joachim Glatthaar verkauft seien. Er habe bereits beim Treffen auf dem Berner Feld am 18. Oktober die Stimmung eigenartig gefunden, sagt Hils. Für FFR ist dies erneut ein Zeichen dafür, dass der OB allzu häufig in Alleinherrschermanier hinter verschlossenen Türen kungelt und keine transparente Verwaltung pflegt. Das muss sich ändern!"

CDU-Fraktion:

Günter Posselt, Sprecher der CDU-Fraktion im gemeinderat, äußert gegenüber dem Schwarzwälder Bote: "Die CDU-Fraktion will den Willen der Bürger im Bürgerentscheid so bald wie möglich rechtssicher umsetzen und den Bau der Hängebrücke realisieren. Die Stadt ist derzeit dabei, zusammen mit dem Investor Eberhardt die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Hängebrücke zu schaffen. Dabei ist es wichtig, dass die Gespräche zwischen dem Investor, der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat offen, verlässlich und vertrauensvoll stattfinden. Dieses Vertrauen wäre bei parallel laufenden Verhandlungen mit einem anderen Investor nicht unerheblich gestört. Wir hätten für derartige Verhandlungen - ohne Notwendigkeit und vorherige Abstimmung im Gemeinderat - wenig Verständnis. Insoweit sind wir über die entstandenen Irritationen nicht glücklich. Dem Gemeinderat liegen derzeit keine Informationen vor, die eine Kurskorrektur notwendig machen würde. Dementsprechend wollen wir das Ziel zur schnellstmöglichen Umsetzung des Bürgerentscheides weiter verfolgen."

FDP:

Michael Gerlich schreibt uns: "Wir von der FDP sind sehr daran interessiert, dass die Brücke möglichst bald gebaut wird und zwar in voller Länge. Über die laufenden Verhandlungen hat man uns bisher nicht ausreichend informiert, das meiste wissen wir aus der Presse, zum Beispiel den Namen eines zusätzlichen Investors. Bisher gehen wir davon aus, dass die Firma Eberhardt das Ergebnis des Volksentscheids umsetzt."

Freie Wähler:

Die Fraktion der Freien Wähler trifft sich am Dienstagabend. Das Thema Hängebrücke steht dabei auf der Tagesordnung, wie Fraktionssprecher Martin Hielscher auf Anfrage äußerte.