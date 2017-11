Rottweil Hängebrücke: Projekt ist gerettet

Und wie geht es jetzt konkret weiter? Laut Roland Haag habe man das Projekt in den vergangenen Wochen keineswegs ausgebremst. "Die Arbeit an den Gutachten läuft unvermindert weiter". Für das Bebauungsplanverfahren sind neun Gutachten zu Umwelt-, Lärm-, Denkmalschutz und anderen Aspekten nötig. Die Erkenntnisse daraus müssen zum Teil auch in den städtebaulichen Vertrag eingearbeitet werden. Parallel werde der Verkauf des städtische Grundstücks auf dem Felsvorsprung an Eberhardt vorbereitet. "Wir hoffen nun, schnellstmöglich Planungssicherheit und Baurecht zu haben", sagt Haag.

Dass beim Hängebrückenprojekt in Bad Wildbad im Gegensatz zu Rottweil alles so schnell und reibungslos über die Bühne ging, hat laut Haag und Broß gute Gründe: Das Gebiet dort, mitten im Wald, sei bereits für die touristische Nutzung ausgewiesen, es sei lediglich ein Bauantrag nötig gewesen. Doch einfach ist nicht immer besser: Roland Haag betont, dass gerade der Verlauf der Brücke in Rottweil mitten in die Stadt hinein das Projekt zu etwas Einzigartigem mache. "Das wird ein absolutes Erlebnis". Wenn von nun an alles glatt läuft, könne man im Mai/Juni 2019 nach rund sechs Monaten Bauzeit mit der Eröffnung in Rottweil rechnen.

Soweit so gut. Der Knoten ist also geplatzt. Bleibt die Frage, wieso es zu dem "Knoten", zwischen den Projektpartnern überhaupt kommen musste. Nachdem bekannt geworden war, dass Broß mit einem weiteren Investor gesprochen hat, hatte es Kritik für ihn gehagelt. Er gefährde das Projekt, so der Vorwurf. Broß betont am Donnerstag nochmals, dass er zeitnah den Bauausschuss über das Gespräch mit Glatthaar und – nachdem er Eberhardt zunächst nicht erreicht habe – diesen zwei Tage später ebenfalls informiert habe. Dann sei er, Broß, erkrankt, was die weitere Kommunikation erschwert habe.

Weiß denn nun Joachim Glatthaar nun, dass er raus aus dem Projekt ist? Broß sagt auf diese Frage: "Er war nie drin!" Abgesehen davon befinde sich Glatthaar auf einer Auslandsreise, sei also noch nicht über das jüngste "Bekenntnis" zu Brückenvater Günter Eber­hardt informiert.