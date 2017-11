Rottweil Hängebrücke: OB hält an Investor fest

Oberbürgermeister Ralf Broß hat auf Anfrage unserer Zeitung bekräftigt, an Günter Eberhardt als Investor für die Hängebrücke festzuhalten. "Er war, ist und bleibt unser Investor." Optimal wäre es, die Brücke würde bis zum Schafwasen geführt. Er wisse, dass dies zurzeit nicht möglich ist, "damit habe ich kein Problem". Der OB sagt aber auch, er habe die Interessen der Stadt zu vertreten.

Und wenn in dieser Situation ein anderer Investor wie Joachim Glatthaar auf die Stadt zukomme und äußere, er könne den zweiten Bauabschnitt sofort realisieren, da er sich mit den Grundstückseigentümern einig sei, dann werde er mit diesem Investor auch reden. Ein erstes Gespräch von Mitarbeitern des Fachbereichs 4, Bauen und Stadtentwicklung, mit dem Unternehmer aus Waldmössingen habe Ende August stattgefunden, er selbst habe sich Ende September das erste und einzige Mal mit Glatthaar unterhalten. OB Broß sagt gegenüber dem Schwarzwälder Boten: "Ich sehe Herrn Glatthaar nicht als Alternative, sondern wenn, dann sei das nur im Konsens mit allen Beteiligten denkbar". Broß fügt hinzu, dass Glatthaar ebenso geäußert habe, auch die gesamte Brücke bauen zu können. "Das zeigt uns, wie reizvoll das Projekt ist."

Was den OB umtreibt, ist der zeitliche Faktor. Er verweist darauf, dass es gerade in sei, Hängebrücken zu bauen. Er wisse von Kommunen, die ähnliche Pläne verfolgten. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überholt werden." Dass Günter Eberhardt auch in Bad Wildbad eine Hängebrücke baue, sei nicht das Problem. Er sei darüber vorab informiert gewesen. Aber ihm, so Broß, sei wichtig, dass Rottweil mit derselben Priorität vorangetrieben werde.