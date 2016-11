Rottweil (cor). Die Einwohnerversammlung zum "Bürgerentscheid Hängebrücke" wird am Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr in der Stadthalle stattfinden. Das hat der Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (KSV) gestern beschlossen. In einer Informationsschrift, die ab 10. Februar verteilt wird, sollen Stadtverwaltung, Investor, Bürgerinitiative "Rottweil ohne Hängebrücke", das Bürgerforum Perspektiven Rottweil und die Dialoggruppe je zwei Seiten erhalten, um ihre Auffassung zur geplanten Hängebrücke darzulegen. Der Ausschuss entschied sich gestern nach längerer Diskussion dafür, die Ansicht des Gemeinderats nach Fraktionen untergliedert darzustellen, was vier Seiten in Anspruch nimmt. Die Anregung von Ralf Armleder (SPD), der Bürgerinitiative dann auch mehr Platz einzuräumen, um Argumente gegen die Brücke darzulegen, fand keine Zustimmung. Auf drei Seiten soll es Bilder und Grafiken geben, eine Seite ist dem Prozedere beim Bürgerentscheid gewidmet. Wie bereits berichtet, sollen die Rottweiler Bürger am 19. März die Frage beantworten, ob die Stadt die Voraussetzungen zum Bau der "längsten Hängebrücke der Welt" über das Neckartal hinweg schaffen soll. Dass der Gemeinderat dafür ist, bekräftigte der Ausschuss gestern nochmals einstimmig.