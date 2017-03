Rottweil Hängebrücke: In 27 Wahllokalen abstimmen

Rottweil - Rund 20.000 Wähler sind am Sonntag in Rottweil zur Abstimmung darüber aufgerufen, ob ein privater Investor eine Hängebrücke für Fußgänger zwischen dem Industriegebiet Berner Feld und der historischen Innenstadt bauen kann. "Der Bürgerentscheid ist die direkteste Form der Beteiligung in unserer Demokratie. Bitte nutzen Sie die Chance, sich einzubringen. Eine möglichst hohe Wahlbeteiligung ist wichtig, damit der Entscheid gültig ist und breite Akzeptanz in der Bevölkerung erfährt", ruft Oberbürgermeister Ralf Broß nochmals zur Teilnahme auf.