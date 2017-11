Rottweil Hängebrücke: Grüne und FFR kritisieren OB Broß

Rottweil. Hubert Nowack, Sprecher der Grünen-Fraktion sagt: "Beim Vororttermin am 18. Oktober alles Friede-Freude- Eierkuchen, beste Stimmung und doch. Herr Eberhard kommt schon mit dem Messroller um die genaue Distanz von der Felsnase über den Acker zum Turm zu ermitteln, hält sich aber komischer Weise eher unauffällig im Hintergrund, wird auch nicht offiziell begrüßt. Jetzt erfahren wir, dass schon seit 3 Monaten ein 2. Investor am Start ist und hinter den Kulissen alles schon geregelt ist. Alles? Nein sicher nicht, aber die beiden strategisch wichtigen Anlandegrundstücke der Hängebrücke hat sich Herr Glatthaar schon gesichert, somit hat er auch die Trümpfe in diesem Gaigel in der Hand. Wir Stadträte sind auf die Zuschauerränge verbannt und können nur den Kopf schütteln, weil ratlos ob der verworrenen Situation. Es gilt nun seitens der Verwaltung schnellstmöglich Klarheit zu schaffen und die vorhandenen Informationen an den Gemeinderat weiter zu geben. Herr Eberhard als williger und offener Partner auch in anderen Fragen z.B. E-Bike Stationen, braucht als Unternehmer Klarheit für seine Entscheidungen, wir als Gemeinderäte aber auch! Nicht nur die Brücke braucht ein gutes Fundament."

Dir Sprecherin von FFR, Elke Reichenbach, schreibt: "Die aktuellen Entwicklungen zum Thema Hängebrücke verärgerten die Mitglieder von FFR in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend. Sie fordern von OB Ralf Broß vehement, mehr Transparenz gegenüber Bürgern und Gremien zu zeigen." In der Stellungnahme heißt es: "Die aktuellen Entwicklungen zum Thema Hängebrücke verärgerten die Mitglieder von FFR in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend. Sie fordern von OB Ralf Broß vehement, mehr Transparenz gegenüber Bürgern und Gremien zu zeigen. Zum einen halte er mit Informationen gegenüber dem Gemeinderat hinter dem Berg, zum anderen verprelle er den lange gehegten Investor Günter Eberhardt. „Seit Monaten verhandelt die Verwaltung mit einem zweiten Investor, und der Gemeinderat weiß nichts davon“, kritisiert FFR-Stadträtin Heide Friederichs. Selbst auf ihre Nachfrage in nichtöffentlicher Sitzung am 25. Oktober wer denn als zweiter Investor im Gespräch sei, erhielt der Gemeinderat keine Antwort.

FFR hat für die momentane Sachlage kein Verständnis: „So kann man doch nicht mit seinem Investor umgehen“, erklärt FFR-Stadtrat Reiner Hils als Reaktion auf die jüngste Meldung in der Presse. Aus der geht hervor, dass die Grundstücke, die eine Verlängerung der Hängebrücke ermöglichen, bereits an den zweiten Investor Joachim Glatthaar verkauft seien. Er habe bereits beim Treffen auf dem Berner Feld am 18. Oktober die Stimmung eigenartig gefunden, sagt Hils. Für FFR ist dies erneut ein Zeichen dafür, dass der OB allzu häufig in Alleinherrschermanier hinter verschlossenen Türen kungelt und keine transparente Verwaltung pflegt. Das muss sich ändern!"