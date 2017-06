Rottweil Hängebrücke: Gemeinderat gibt grünes Licht

Etwas überarbeitet hatte die Stadtverwaltung ihren Vorschlag nach den Diskussionen im Bauausschuss vergangene Woche. Als Tischvorlage brachte Bürgermeister Christian Ruf die Variante ins Spiel: Im Bereich des Bockshofs schrumpft der Geltungsbereich des Bebauungsplans, für den das Gremium gestern Abend den Aufstellungsbeschlusss fasste. "Wir rücken hier ein Stück weiter nach links, also nach Westen", machte Ruf darauf aufmerksam, dass nun die Lorenzkapelle und der Pulverturm nicht mehr enthalten sind.

Während der Großteil der Stadträte das zwar gar nicht als notwendig erachtet, aber dennoch damit leben kann, ging der Ruck der SPD-Fraktion noch nicht weit genug – nach links. Jürgen Mehls Versuch per Antrag, den Bockshof ganz aus dem Bebauungsplanverfahren zu nehmen, fand aber keine Mehrheit.

Investor Günter Eberhardt kann also weiter hoffen, den Einstiegspunkt so zu gestalten wie er bei der Einwohnerversammlung dargestellt war: "Etwa 18 Meter unterhalb der Treppe", wie Projektleiter Roland Haag in Erinnerung rief. Auf einen positiven Nebeneffekt machte er zudem aufmerksam: Durch das tiefere Niveau könne dann die verhältnismäßig kleine Konstruktion zur Verankerung der Tragseile gebaut werden. Weiter oben am Taubenturm wäre das so nicht möglich.