Rottweil Hängebrücke: Es geht weiter

Rottweil - Es ist das Signal, auf das viele seit Tagen gedrängt haben. Oberbürgermeister Ralf Broß und die Firma Eberhardt, die die Hängebrücke in Rottweil bauen will, haben für Donnerstagvormittag die Presse eingeladen. Sie geben eine gemeinsame Erklärung ab. Darin heißt es, der Gemeinderat habe die Stadtverwaltung beauftragt, die nächsten Schritte zu klären und "exklusiv" mit dem Investor Günter Eberhardt vorzubereiten. Die Entscheidung fiel einstimmig in nichtöffentlicher Sitzung am Mittwochabend. Vorbereitet werden sollen ein städtebaulicher Vertrag, Dienstbarkeits-, beziehungsweise Kaufverträge von städtischen Grundstücken.