Rottweil Hängebrücke: Bürgerentscheid schon Anfang 2017?

Zum dritten und letzten Mal traf sich am Montag die Dialoggruppe zur geplanten Fußgänger-Hängebrücke in der Stadthalle. Und ihr Ziel haben die 50 Teilnehmer erreicht: Einstimmig verständigten sich die beteiligten Bürger auf Empfehlungen, die morgen Abend in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses (UBV) sowie nächste Woche dann im Gemeinderat vorgestellt werden.

Ein zehnseitiges Schriftstück ist es laut Moderator Wolfgang Himmel vom Büro translake geworden. Auch wenn sich die Teilnehmer einstimmig darauf verständigten – "jedes Wort wurde gestern Abend nochmals diskutiert", gab Himmel einen Einblick.

Eine der Empfehlungen: Der Gemeinderat soll einen Bürgerentscheid auf den Weg bringen, mit dem ein Ja oder Nein für die Hängebrücke zur Verbindung des Berner Felds mit der Innenstadt abgefragt wird. Sollte das Gremium am 19. Oktober diesem Rat folgen, hält Oberbürgermeister Ralf Broß den Zeitraum Ende Januar bis Anfang Februar für realistisch.