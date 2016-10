Rottweil Hängebrücke birgt auch Chancen

Dabei verkenne man nicht die Hauptrisiken des Brückenbaus: Verkehrsbelastungen, Schadstoffe, Lärm. Doch Jammern und Zagen bringe nichts. Die Probleme seien vielmehr Herausforderung und Chance, den Stadtverkehr neu zu überdenken. Nichts Geringeres stehe an als eine Rottweiler Verkehrswende. Die Innenstadt vertrage eigentlich keine altmodischen Verbrennungsmotoren. Vordringlich ist für Hubert Nowack dies: "Turmbesucher brauchen Parkplätze draußen in Turmnähe. Mit Ladestationen für Elektroautos." Und Jörg Hügel meint: "Das eilt jetzt!" Auch im Radverkehr schlummere noch ein unausgeschöpftes Potenzial, sind sich die Grünen laut ihrer Pressemitteilung sicher. Dank E-Bikes verwandeln sich Rottweils topografische Nachteile in Radlervergnügen pur. Fürs Frühjahr planen die Grünen daher Aktivitäten hin zu einer Rad-Kulturstadt Rottweil.

Ganz wichtig sei eine Aufwertung des Bahnhofs. "Kein Zug ohne Bus am Bahnhof", forderte Nowack. Auch ein weiterer Ringzug-Halt mit Aufzug in die Stadtmitte wäre ein großer Fortschritt. Gabriele Schneider ließ nicht locker und sprach als Wunschtraum eine Seilbahn an, die den Bahnhof quasi mitten in die Stadt verschiebt. Ohne Umstieg in den Ringzug, ohne Fahrpläne. Kosten für die Stadt? Sucker informierte, dass etwa die Firma Doppelmayr bei ausreichender Nachfrage solch eine Seilbahn finanziere und betreibe.