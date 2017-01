Rottweil Hängebrücke: BI kämpft ums Neckartal

"Bei dieser Sachlage kann man davon ausgehen, dass das geplante Brückenbauwerk für das Neckartal eine Beeinträchtigung" in erheblichem Umfang darstelle, folgern Hecht, Stier und Fischer in ihrem Positionspapier. Sie verweisen zudem auf die Belastung des Naturraums Neckartal angesichts von "mindestens 100 000 erwarteten Besuchern" im Jahr. Da sei ein Ausgleich über Ökopunkte in Rottweil selbst nicht zu machen.

Nun baut die BI darauf, dass sich die Sonderbehörden beim Genehmigungsverfahren ihrer Sichtweise anschließen. "Andernfalls müssen in Rottweil die Steuerzahler für Beeinträchtigungen im Neckartal die Zeche zahlen."