Rottweil Hängebrücke: Angst um historische Substanz der Stadt

Auch wenn der Bürgerentscheid am Sonntag, 19. März, nicht mit einer Ablehnung des Vorhabens ausgehen sollte – "wir haben viel erreicht", sagt Gisela Stier, neben Winfried Hecht und Werner Fischer eine der drei Sprecher der BI. In Rottweil sei ein großes Bewusstsein für das Projekt entstanden. "Und unser Ziel haben wir erreicht: Zu informieren, so weit es eben ging." Das bekam die BI auch bei der Einwohnerversammlung vergangene Woche attestiert – von Befürwortern wie von Gegner des Brückenbaus.

In der Broschüre zum Bürgerentscheid und in Pressemitteilungen hat die Initiative ihre Einwände und Bedenken dargestellt. Wie werden Anwohner an den Andockstellen im Bockshof und auf dem Schafwasen betroffen sein? Welche Belastung ist durch Müll, Verkehr und Tagestouristen zu erwarten? Was wird die Benutzung der "Neckar Line" kosten? Ist an das Landschaftsschutzgebiet im Neckartal gedacht, an öffentliche Toiletten, an die Stellplatzsituation und die Verkehrsführung? Wird auf dem Berner Feld eine Infrastruktur etabliert, die in Konkurrenz zur Innenstadt treten wird? Die Bürgerinitiative hat viele Fragen aufgeworfen –­ vermisst viele Antworten aber noch.

Ihre Hoffnung: "Sowohl die Einstellung, die ›Katze nicht im Sack‹ kaufen zu wollen, als auch die grundsätzliche Absage an eine Brücke, die in der Innenstadt im Bockshof ankommen soll", könnte am Sonntag ausreichend viele bewegen, beim Bürgerentscheid Nein zu sagen.