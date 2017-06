Rottweil Hängebrücke: Anfang und Ende offen

Der Bebauungsplan, der nun im Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss beraten und dessen Aufstellungsbeschluss der Gemeinderat in der Woche darauf treffen soll, lässt möglichst viele Türen offen. Daher werden auch die Privatgrundstücke einbezogen. Falls sich später eine Einigung erzielen lässt, könnte man in einem weiteren Schritt die Hängebrücke ans Berner Feld anschließen, ohne erneut den Bebauungsplan ändern zu müssen. So ist nun klar: Die Grundidee, Innenstadt und Testturm miteinander zu verbinden, ist lediglich über zum Teil erheblich längere Umwege möglich. Wie die Besucher gelenkt werden (durch das Wohngebiet Schafwasen oder durch das Gewerbegebiet), ist noch nicht festgelegt.

Offen ist zudem, wo im Bereich des Bockshofs der Einstiegspunkt festgelegt werden soll. Der Bebauungsplan umfasst ein Gebiet genau zwischen Dominikanermuseum bis einschließlich Lorenzkapelle. Der Korridor der Hängebrücke im Bereich des Neckartals weist den Unterlagen der Stadtverwaltung zufolge eine Breite von circa 50 Meter auf. Der Bebauungsplan beinhaltet 25 Flurstücke.

Grundlage für die Befassung des Bebauungsplans ist der Bürgerentscheid vom 19. März. Damals wurde ein Votum von 71,6 Prozent für die Hängebrücke erzielt. Der Entscheid ist bindend. Die Stadtverwaltung verspricht sich etliche positive Effekte: "Die geplante Fußgänger-Hängebrücke macht das naturnahe Neckartal auf eine besondere Art erlebbar. Diese Verbindung soll Impulse für Gastronomie, Einzelhandel und Hotellerie setzen."

Private Investoren haben weitere Pläne und wollen Klarheit von der Stadt

Derartige Impulse, zumindest auf dem Berner Feld, sind bereits seit längerer Zeit vorhanden. Private Investoren schmieden Pläne für einen Erlebnis- und Erholungspark nahe des Testturms. Auch über eine "grüne Lunge", eine Art Grünzug zwischen Hängebrücke und Testturm, wird nachgedacht. Bereits auf dem Berner Feld ansässige Unternehmer haben darüber hinaus die Absicht, ins Hotelgewerbe einzusteigen und auch einen Teil der gastronomischen Nachfrage abzudecken.

Von diesen privaten Investoren wird auf den Faktor Zeit verwiesen – sprich: je schneller Klarheit herrsche, desto besser sei das für die weiteren Planungen. Die Herausforderung für die Stadtverwaltung ist es also, die verschiedenen und teils widerstreitenden Interessen nicht nur zu bündeln und unter einen Hut zu bekommen, sondern dies auch noch recht zügig hinzubekommen. Ein weiteres Thema sind die Parkplätze. Hier sind zwei Flächen zwischen der Balinger Straße und der Straße Berner Feld vorgesehen.

Weitere Schritte zur Realisierung des Projekts sollen in einem städtebaulichen Vertrag zwischen Investor und Stadt geregelt werden. Darin soll festgehalten werden, dass der Investor auch für die Kosten der Planung aufkommen soll. Die Sitzung des Ausschuss am Mittwoch im Neuen Rathaus beginnt um 17 Uhr.