Rottweil Gute Vorsätze halten meist nicht lange

Häufig hielten diese Vorsätze nicht besonders lange, fand die AOK heraus. Jeder Fünfte hielt in der Vergangenheit die Vorsätze nur wenige Tage ein. Vor allem Frauen erinnern sich ungern an das, was sie sich vorgenommen hatten. Aber immerhin: ein Viertel der Befragten hält seine guten Vorsätze länger als ein halbes Jahr oder grundsätzlich ein.

"Man sollte seine Ziele so konkret wie möglich fassen. Vorsätze wie ›Ich will mich mehr bewegen‹ sind meist zum Scheitern verurteilt", weiß Ingo Marot, Leiter Produktmanagement, Marketing und Gesundheitsförderung bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Man sollte sich genau überlegen, wann, wo und wie oft man trainieren oder gesund essen will."

Um Bewegung oder gesunde Ernährung dauerhaft in den Alltag einzubauen, sollte man daraus eine starke Gewohnheit machen, so Marot. Denn etwa 45 Prozent des menschlichen Handelns laufe nach Gewohnheiten ab.