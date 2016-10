Rottweil Gute Taten statt schlechtem Wetter

So lobte der Elternbeiratsvorsitzende Paul Kirch die reibungslose Zusammenarbeit und das Engagement, das sich immer wieder auf allen Ebenen der Schule zeige. Besonders die Nachhaltigkeit, auf die man bei der Auswahl der Lebensmittel Wert gelegt habe – Getränke und Fleisch kamen aus der Region – sei bei den Besuchern besonders gut angekommen, erklärte zudem Norbert Kleikamp als Mitglied des Schulfest-Teams.

Rund 2000 Gäste hatten das Schulfest, das unter dem Motto "Vielfalt aus Tradition" stand, besucht. Darüber freuen sich nun auch Jörg Gronmayer, Vorsitzender des Freundeskreis Asyl Rottweil, der aus dem Gewinn 500 Euro für die Vereinsarbeit erhielt sowie Sabine Lutz von der Wärmestube Rottweil, der ebenfalls ein Scheck in Höhe von 500 Euro überreicht wurde. In der Suppenstube erhalten Obdachlose und andere Menschen nicht nur ein warmes Essen, sondern erfahren auch Gemeinschaft. Je 250 Euro bekommen die Flüchtlingshilfe in St. Anna sowie auf dem Vaihingerhof. Landrat Wolf-Rüdiger Michel bedankte sich für die Spende und lobte dabei das bürgerliche Engagement, mit dem soziale Wärme geschaffen sowie Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden könne.

Was das Ehrenamt angehe, so sei Baden-Württemberg noch immer Spitzenreiter, so Michel.