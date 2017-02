Rottweil Gute Gespräche und einiges an Narretei

Allerlei zu erzählen hat auch ein Gschell, das ein wunderschönes Narrenbuch gestaltet hat. Mal geht es da um US-Präsident Donald Trump, mal um Visionen für das Rottweil der Zukunft unter Oberbürgermeister Broß – mit allerlei Malls, also Einkaufszentren, die es einmal geben könnte. Zu allererst aber steht die OB-Wahl an – und dafür kürt das Gschell noch potenzielle Kandidaten. Den passenden Wahlslogan liefert der kreative Narr gleich mit. Die Kneipe wird zum Treffpunkt für viele Narren, für Leser und für alte Bekannte, die es regelmäßig an der Fasnet nach Rottweil, also nach Hause, zieht.

Ein Rottweiler Ehepaar bringt so seine indische Schwiegertochter mit, die das Spektakel zum ersten Mal miterlebt und begeistert ist. Zwei wohl bekannte Mitarbeiter der Stadtverwaltung beichten Jugendsünden – den Diebstahl von Obst am Bodensee. Und Emmy Gruber verrät, dass sie schon auf dem Thyssen-Krupp-Turm war. Damit sie niemand für dement hält, hat sie schon mal ein Beweisfoto von dem Besuch in der Handtasche. Was an der Fasnet nicht alles ans Licht kommt. Hu-hu-hu! Unser Besen hat am heutigen Dienstag von 10 bis circa 18 Uhr noch einmal geöffnet. Der Eingang befindet sich in der Schulgasse.