Rottweil Gute Bilanzzahlen und einige Fragen

Rottweil. Für das Geschäftsjahr 2016 präsentierte der Vorstandsvorsitzende Henry Rauner gute Zahlen und unterstrich besonders, wie wichtig die genossenschaftlichen Werte auch in der Zeit der Digitalisierung und der Globalisierung seien. Mit relevanten wirtschaftlichen Daten skizzierte er zunächst die Entwicklung am deutschen Arbeits- und Börsenmarkt, sprach die Inflationsrate und die Niedrigzinspolitik an. Die Volksbank könne für das abgelaufene Jahr 1,6 Milliarden Euro betreutes Kundenvolumen und eine Bilanzsumme von 878 Millionen Euro vorweisen, berichtete Rauner. 99 Millionen habe die Volksbank an Krediten zugesagt, 466 038 Euro an Dividenden ausgeschüttet. Zuwächse habe es bei den Kundeneinlagen (um 9,3 Prozent) und beim Bilanzvolumen (um 9,2 Prozent) gegeben. Von 41 878 Kunden der Volksbank Rottweil seien inzwischen 22 309 Mitglieder.

"Auch wenn das Zinsniveau uns Grenzen setzt, können Sie sicher sein, dass wir unsere Verpflichtungen wahr- und ernstnehmen", versprach Rauner. "Sie sind die Eigentümer. Für uns stehen Sie an erster Stelle", versicherte der Bankchef. Auch für die Region fühle sich die Volksbank verantwortlich. Dies belegte Rauner mit der Sozialbilanz: 101 150 Euro habe man für soziale Projekte und Vereinsförderung ausgegeben. Sein Fazit: Für 2016 habe man dank eines hohen Zinsüberschusses und geringer Verwaltungsaufwendungen ein gutes Betriebsergebnis erzielt. "Wir sind besser unterwegs als vergleichbare Volksbanken in Baden-Württemberg", stellte er fest. Allerdings müsse man in der Zukunft mit einem sinkenden Ergebnis rechnen. Der Fokus werde 2017 auf genossenschaftlicher Beratung und Kostenmanagement liegen.

Boris Braun, Bereichsleiter Privatkunden, gab einen Einblick in die Entwicklung im Raum Rottweil und Dietingen mit Teilorten. Die Mitgliederzahl sei leicht gesunken – für Braun ein Zeichen, dass man aktiv an der Gewinnung junger Menschen für die genossenschaftliche Idee arbeiten müsse. Erfreulich sei, dass sich die Privat-Kundeneinlagen ordentlich entwickelt hätten. Viele würden gerade die Niedrigzinszeit nutzen, um sich den Traum von der eigenen Immobilie zu erfüllen.