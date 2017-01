Rottweil Gut vorbereitet für den Narrentag

Wolfgang Göhler konnte dabei auch Volksbankchef Henry Rauner und Christian Bühl begrüßen, die die neue großen Trommel sponserten. Göhler bedankte sich auch bei Reiner und Petra Müller von der Jugendherberg für ihr Entgegenkommen, wo die Kapelle am Fasnetsmontag einen Zwischenstopp einlegen. Anschließend wurden die Termine für den Narrentag sowie die Fasnet angesprochen. Kassierer Marc Stummer sprach die Erhöhung des Jahresbeitrags an. Nach 33 Jahren sei die Erhöhung angemessen, zumal diese weit unter der Inflationsrate liegt. Er zeigte dabei die Kosten für Getränke und Essen auf, die in diesem Zeitraum teilweise um mehr als 200 Prozent gestiegen seien.

Mit dem Kassenstand zeigte man sich zufrieden. Kassenprüfer Peter Peiker bescheinigte dem Kassierer eine tadellose Kassenführung. Zur ersten und einzigen Probe im alten Jahr konnte man Michael Anton Müller gewinnen. Als ehemaliger Militärmusiker verstand er es meisterhaft, die Tagwachmusiker auf die kommenden Narrentag mit den Narrenmärschen einzustimmen. Als Posaunenmitglied bei Swabian Brass legte er natürlich besonderen Wert auf die tiefen Blechinstrumente.

Gut gerüstet für den kommenden Narrentag ging man zum gemütlichen Teil des Abends über.