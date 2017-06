Rottweil-Göllsdorf (az). Hubschrauber über Göllsdorf: Am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr sind auf einem Rangiergleis der Deutschen Bahn am Bahnhof Rottweil vier Güterwagen aus dem Gleis gesprungen. Mithilfe des Hubschraubers wurden Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle gemacht. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Auswirkungen auf den Personenverkehr werden nicht befürchtet, so ein Bahn-Sprecher. Ersten Ermittlungen zufolge wurden an den leeren Waggons Wartungsarbeiten durchgeführt, und diese hatten sich vermutlich aufgrund unzureichender Sicherung in Bewegung gesetzt. Als sie auf eine technische Sicherungsvorrichtung aufliefen, sprangen vier der Waggons aus den Gleisen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro, so die Bahn.